Non è morta in quel letto | medici in aula nel processo per l' omicidio di Daniela Gaiani

Durante l'udienza davanti alla Corte d’assise di Bologna, i medici legali hanno fornito testimonianze che riguardano le circostanze della morte di Daniela Gaiani, una donna di 58 anni. La sua scomparsa è avvenuta il 5 settembre 2021 nella sua abitazione di Castello d’Argile. Le dichiarazioni dei medici hanno portato a nuovi elementi nel procedimento giudiziario.

Le testimonianze dei medici legali rese davanti alla Corte d’assise di Bologna aprono nuovi scenari nel processo per la morte di Daniela Gaiani, la 58enne trovata senza vita il 5 settembre 2021 nella sua casa di Castello d’Argile. La dinamica della morte è finita ai raggi X delle letture.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Morte di Daniela Gaiani, scontro in aula al processo: nuova perizia apre all’ipotesi suicidioUdienza in Corte d’assise a Bologna per la morte della 58enne trovata impiccata a Castello d’Argile nel 2021. Leggi anche: Lo strangolamento di Daniela Gaiani, in aula lo ‘scontro’ tra medici legali Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Processo per la morte Daniela Gaiani, la tossicologa: Può essere omicidio o suicidio; Processo per la morte di Daniela Gaiani, il consulente del pm: Maggiore compatibilità con l'omicidio rispetto al suicidio, il corpo è stato spostato; Processo Daniela Gaiani: L’omicidio non è escluso; Daniela Gaiani non fu uccisa da alcol e farmaci; avrebbe potuto essere salvata. Daniela Gaiani, il medico legale: L’omicidio è più compatibileAl processo che vede imputato il marito Leonardo Magri, i consulenti della procura divisi. C’è chi non esclude il suicidio ... bologna.repubblica.it Daniela Gaiani, consulente pm, 'c'è maggiore compatibilità con un omicidio'Penso che gli elementi raccolti portino a una maggiore compatibilità con l'evento omicidiario rispetto a quello suicidario. Secondo noi la compressione del collo non è stata fatta con un laccio, ma c ... ansa.it Daniela Gaiani, consulente pm, 'c'è maggiore compatibilità con un omicidio'. Il professor Maiese, 'la compressione del collo non è stata fatta con un laccio' #ANSA - facebook.com facebook Bologna. Caso Daniela Gaiani. La tossicologa in aula: "Decesso compatibile sia a suicidio, che a omicidio". x.com