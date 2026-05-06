In aula si è svolto un confronto tra medici legali riguardo alla causa della morte di una donna trovata strangolata. I professionisti hanno evidenziato che il segno sul collo potrebbe derivare sia da un gesto omicidiario sia da un tentativo di suicidio, sottolineando che anche le infiltrazioni di sangue sottocutanee risultano simili in entrambi i casi. La discussione si è concentrata sulle evidenze fisiche presenti sul corpo.

Castello d’Argile, 5 maggio 2026 – “ Io ritengo valide entrambe le ipotesi. Il solco sul collo può essere dovuto sia a un omicidio che a un suicidio, anche gli infiltrati di sangue sottocutanei sono uguali. Quindi potrebbe essere stata strangolata da terzi o potrebbe trattarsi di uno strangolamento passivo ”, lo ha detto il medico legale, consulente della procura, Matteo Tudini, davanti alla Corte d’assise di Bologna, nel processo nei confronti di Leonardo Magri, 64 anni, accusato dell’omicidio della moglie, Daniela Gaiani, 58 anni, trovata morta il 5 settembre 2021 in un letto nella loro casa di Castello d’Argile. Cosa ha detto il medico legale Tudini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo strangolamento di Daniela Gaiani, in aula lo ‘scontro’ tra medici legali

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