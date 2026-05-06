"Ho visto il video di Chiara e Alberto ". Così Andrea Sempio in un'intercettazione, secondo quanto rivela il 'Tg1' sui suoi canali social. Si spiega che Sempio, in un'altra intercettazione, parlando da solo, avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te" attaccando il telefono. Il riferimento è a quelle chiamate partite dal telefono di casa Sempio a casa Poggi, il 13 agosto 2007, che lui ha sempre detto di avere effettuato per sbaglio e perché non ricordava che l'amico Marco Poggi era in montagna. Chiamate in cui avrebbe parlato con Chiara solo per pochi secondi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non ci voglio parlare con te". La telefonata tra Sempio e Chiara Poggi prima del delitto. Le nuove intercettazioni che potrebbero cambiare tutto

Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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