Non capita tutti i giorni di vedere l' ex numero uno del mondo allenarsi nel cuore di Roma

A Roma, si è visto un evento insolito: l’ex numero uno del mondo si è allenato nel centro della città, attirando l’attenzione di numerosi spettatori. La scena si è svolta a piazza del Popolo, dove il tennista ha svolto la consueta sessione di allenamento prima degli Internazionali BNL d’Italia. La presenza di fan e curiosi ha riempito la piazza, creando un’atmosfera di attesa e entusiasmo.

R oma, 5 mag. (askanews) – Folla di curiosi e tifo per Novak Djokovic, arrivato a piazza del Popolo, a Roma, per la sessione di allenamento alla vigilia degli Internazionali Bnl d’Italia. I fan hanno atteso il campione di tennis anche diverse ore pur di vedere per qualche istante l’ex numero uno del tennis mondiale. Tennis: perché anche i bambini dovrebbero iniziare a praticarlo. guarda le foto Leggi anche › Le facce di George di Cambridge mentre tifa Djokovic Djokovic è arrivato sul campo e ha abbracciato Stefanos Tsitsipas, che si è allenato poco prima di lui. Poi il campione serbo si è riscaldato sul campo, prima di iniziare la sessione di allenamento, tra gli applausi della folla.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non capita tutti i giorni di vedere l'ex numero uno del mondo allenarsi nel cuore di Roma The Jock | TEEN | Full Movie in English Notizie correlate Leggi anche: Internazionali d’Italia, i campioni del tennis da vedere gratis nel cuore di Roma Sinner numero uno del mondo: battuto Alcaraz in due set nella finale di MontecarloMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Bravo Jannik, ce l’hai fatta! Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026 e torna numero uno del mondo, ossia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Paolo Calabresi: Al teatro mettevo il cellulare dietro una bottiglia d'olio per vedere di nascosto la Roma; La Roma si riavvicina alla Champions: 4-0 alla Fiorentina, ora la Juve è distante un solo punto; L’omicidio del Trenino Giallo; La Lega rilancia, pdl per estendere funzioni legislative, non solo a Roma. Il primo sì/ Roma Capitale patrimonio di tuttiBuona la prima. La votazione per Roma Capitale è andata bene, poteva andare meglio con il sì e non con l’astensione del Pd, ma è un’astensione ... ilmessaggero.it Marco Rubio, il segretario di Stato americano, non arriva a Roma facilitato dalle ultime uscite del presidente - facebook.com facebook Pnrr, l'ultimo miglio è di corsa. In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euro ift.tt/T0t3YoL x.com