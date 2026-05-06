Non basta vincere per salvarsi la redenzione di Mike Flannigan

Un ex campione si aggira per le strade di New York, tra sensazioni di colpa e rimorso. La vicenda riguarda un atleta che ha attraversato un periodo difficile, segnato da problemi legati alla carriera e a decisioni passate. La sua presenza negli spazi pubblici si intreccia con i ricordi di successi passati e le difficoltà attuali, senza che siano state ancora prese decisioni definitive sul suo futuro.

I cliché ci sono, tutti, ben distribuiti lungo lo scorrere della pellicola: smarrimento, perdizione, dimensione affettiva inevitabilmente naufragata, economie ridotte al lumicino, poi la redenzione dopo una progressiva presa di coscienza, il giorno dell'incontro. Anzi, "Il giorno dell'incontro", perché oltre al tempo in cui si sviluppa la trama è anche il titolo del film. Del resto, è la vita stessa a essere disseminata di cliché, perché altrimenti non li ritroveremmo nei film. Il giorno dell'incontro Mikey l'irlandese deve chiudere un po' di conti con il sé stesso che aveva mandato quasi tutto in malora: ubriachezza, omicidio colposo, carcere.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non basta vincere per salvarsi, la redenzione di Mike Flannigan Notizie correlate Volley B2 Femminile. Un dolce ko per la Timenet. Il punto basta per salvarsitimenet empoli 2 ariete prato 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Donati, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini,... Truffe digitali, i consigli dell’esperta per proteggersi: “La fretta vi mette in pericolo, basta una ricerca per salvarsi”Quante volte al giorno inseriamo i nostri dati personali online senza pensarci troppo.