Volley B2 Femminile Un dolce ko per la Timenet Il punto basta per salvarsi

Da sport.quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di volley femminile di serie B2, la squadra di Empoli ha subito una sconfitta in tre set contro la formazione di Prato. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2, consentendo comunque alla squadra di Empoli di mantenere la salvezza grazie a un punto ottenuto. La formazione di Empoli era composta da giocatrici come Giraldi, Buggiani, Benvenuti e Sacchetti, tra le altre.

timenet empoli 2 ariete prato 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Donati, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini (L1), Caggiano (L2). All.: Dani. ARIETE PRATO: Betti, Cavallin, Cecchi, Fanelli Silvia, Grucka, Guarducci, Martins, Mattei, Nesi, Palandri, Saletti, Tomberli, Traquandi, Conticini (L). All.: Nuti. Arbitri: De Martini e Pulcini di Pisa. Parziali: 25-23; 25-23; 24-26; 28-30; 13-15. EMPOLI – Nonostante la sconfitta, il punto conquistato dalla Timenet al termine di una ’battaglia’ durata quasi tre ore, vale la salvezza. Mancuso (nella foto) al servizio trova due ace, Prato ricuce e sorpassa (3-5), Mazzini in fast per il 5-5, poi 7-7, 9-9, break Empoli (11-9, 16-14, 19-17).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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