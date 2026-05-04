Volley B2 Femminile Un dolce ko per la Timenet Il punto basta per salvarsi

Nel campionato di volley femminile di serie B2, la squadra di Empoli ha subito una sconfitta in tre set contro la formazione di Prato. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2, consentendo comunque alla squadra di Empoli di mantenere la salvezza grazie a un punto ottenuto. La formazione di Empoli era composta da giocatrici come Giraldi, Buggiani, Benvenuti e Sacchetti, tra le altre.

timenet empoli 2 ariete prato 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Donati, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini (L1), Caggiano (L2). All.: Dani. ARIETE PRATO: Betti, Cavallin, Cecchi, Fanelli Silvia, Grucka, Guarducci, Martins, Mattei, Nesi, Palandri, Saletti, Tomberli, Traquandi, Conticini (L). All.: Nuti. Arbitri: De Martini e Pulcini di Pisa. Parziali: 25-23; 25-23; 24-26; 28-30; 13-15. EMPOLI – Nonostante la sconfitta, il punto conquistato dalla Timenet al termine di una ’battaglia’ durata quasi tre ore, vale la salvezza. Mancuso (nella foto) al servizio trova due ace, Prato ricuce e sorpassa (3-5), Mazzini in fast per il 5-5, poi 7-7, 9-9, break Empoli (11-9, 16-14, 19-17).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley B2 Femminile. Un dolce ko per la Timenet. Il punto basta per salvarsi Pallavolo Serie B2 femminile - Allianz Diavoli Rosa vs Persicetana BO - live streaming Notizie correlate Volley Serie B2 Femminile. Lucca fa suoi i tre punti ma Timenet a testa altaempoli 1 lucca 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Donati, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini (L1),... Serie B2. L’Ariete batte la Timenet Empoli. E resta in corsa per i playoffUn successo in rimonta, arrivato in trasferta, che in linea teorica tiene il gruppo ancora in corsa per i playoff. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Volley, B2 femminile, Gela-Melilli vale un posto nei playoff; Un minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi; Pallavolo B2 femminile, il Blu Team vince la Coppa Italia. Fedriga: Un grandissimo risultato; Pallavolo Serie B2 femminile: Orlandina è qui la festa per la B1! batte San Lucido per 3-1. Pallavolo Serie B2 femminile: Orlandina è qui la festa per la B1! batte San Lucido per 3-1La 25ª giornata del campionato di Serie B2 femminile consacra l'Orlandina Volley, promozione diretta in B1 con festa annessa battendo ... 98zero.com Pallavolo, B2 Femminile: domani l’Orlandina Volley festeggia la promozione conquistata in B1Ultimo appuntamento casalingo della stagione per l'Orlandina Volley, che domani alle ore 17:00 scenderà in campo al PalaValenti per la 25ª ... 98zero.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. Michael Jackson · Don't Stop 'Til You Get Enough. MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally @finecobank tra @savinodelbenevolley e @imocovolley in Campionato #Volleyball #adv #volley #powe - facebook.com facebook Volley, altra bresciana retrocessa in B maschile: è il Cazzago x.com