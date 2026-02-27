Truffe digitali i consigli dell’esperta per proteggersi | La fretta vi mette in pericolo basta una ricerca per salvarsi

Ogni giorno inseriamo i nostri dati online senza troppo riflettere, spesso in modo automatico. Acquisti rapidi, registrazioni a servizi o iscrizioni a newsletter sono azioni comuni che ci portano a condividere informazioni personali. Un’esperta invita a evitare la fretta, sottolineando che con una semplice ricerca si può evitare di cadere in trappole digitali.

Quante volte al giorno inseriamo i nostri dati personali online senza pensarci troppo. Un acquisto veloce, la registrazione a un servizio, l’iscrizione a una newsletter. Gesti automatici, compiuti in fretta tra una notifica e l’altra. Ma cosa succede davvero a quelle informazioni una volta che le abbiamo condivise? La risposta è meno rassicurante di quanto vorremmo credere. Barbara Strappato, vicedirettore della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, non usa giri di parole quando affronta il tema delle truffe digitali. “ I dati personali sono uno dei beni che più troviamo in vendita sul dark web “, spiega durante un webinar organizzato dall’Unione Nazionale Consumatori nell’ambito del progetto Rigenerazioni, dedicato alla transizione digitale e ai consumi sostenibili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

