Non accetta le avances spinte | scatta la denuncia

Una ragazza di 16 anni si trovava con un ragazzo in un locale del lungomare quando, dopo aver rifiutato di andare oltre un semplice bacio, ha deciso di lanciare l’allarme. La giovane ha attivato il codice rosa, e le forze dell’ordine sono ora alla ricerca del ragazzo, che venerdì sera si è allontanato dal locale insieme ad alcuni amici. La ragazza si era appellata alla propria volontà, rifiutando avances più spinte.

Si apparta con un ragazzo ma lui va oltre e lei lancia l’allarme: attivato il codice rosa. La polizia è sulle tracce del ragazzo che venerdì sera si è allontanato da un locale del lungomare, dove si trovava con alcuni amici, insieme a una 16enne che si è rifiutata di andare oltre il bacio. Una serata tra amiche che a causa del rifiuto, è finita negli uffici del Commissariato dove la giovane ieri ha sporto denuncia. Insieme a lei sono state ascoltate anche le ragazze con cui stava festeggiando il 1 maggio. La ragazza ha dichiarato di aver raggiunto il locale insieme al gruppo e lì ha accettato l’invito di una comitiva di ragazzi, tra cui alcuni quasi coetanei, di sedersi al tavolo insieme a loro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non accetta le avances spinte: scatta la denuncia Notizie correlate Leggi anche: Vittima del ricatto "hard". Estorsione per presunte avances: scatta un arresto Non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex: scatta l'ammonimento per un 50enneANCONA – Messaggi insistenti, molesti e minacciosi, continui tentativi di intromettersi nella vita privata dell’ex compagna, fino a provocarle un...