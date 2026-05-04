Non era amore e nemmeno gelosia. Era un copione scritto con il cinismo di chi sa dove colpire. Per mesi, tra il giugno e il settembre del 2022, un cinquantacinquenne di Fabriano ha vissuto nel mirino di un ricatto orchestrato con freddezza chirurgica. Oggi, quella vicenda si è conclusa con lo scatto delle manette: i carabinieri della stazione locale hanno prelevato un uomo di 52 anni, disoccupato e residente in città, per condurlo definitivamente dietro le sbarre. La strategia era semplice quanto spietata. L’arrestato, agendo in complicità con la compagna, aveva messo la vittima con le spalle al muro utilizzando l’arma della reputazione. Il "prezzo" del silenzio era stato fissato a 8mila euro, estorti in più tranches sotto la pressione di una minaccia infamante: una denuncia per presunte avances che l’uomo avrebbe rivolto alla donna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittima del ricatto "hard". Estorsione per presunte avances: scatta un arresto

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