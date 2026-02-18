Non accetta la fine della relazione e perseguita l' ex | scatta l' ammonimento per un 50enne
Un uomo di 50 anni di Ancona ha ricevuto un ammonimento dopo aver perseguitato l'ex compagna, non accettando la fine della relazione. La causa sono stati i messaggi insistenti, le continue richieste di contatto e le minacce che le ha inviato nei mesi scorsi. La donna ha iniziato a sentirsi sempre più insicura, cambiando le sue abitudini di vita per paura di ulteriori comportamenti molesti. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo le segnalazioni della vittima, che ha deciso di rivolgersi alle autorità.
ANCONA – Messaggi insistenti, molesti e minacciosi, continui tentativi di intromettersi nella vita privata dell’ex compagna, fino a provocarle un perdurante stato di ansia e paura e costringerla a cambiare abitudini. Per questi comportamenti persecutori il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 50enne italiano, che non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale. La misura impone all’uomo di interrompere ogni contatto e condotta lesiva. L’ammonimento rappresenta uno strumento di prevenzione contro lo stalking prima che degeneri in forme più gravi di violenza.🔗 Leggi su Anconatoday.it
