Non accetta la fine della relazione e perseguita l' ex | scatta l' ammonimento per un 50enne

Un uomo di 50 anni di Ancona ha ricevuto un ammonimento dopo aver perseguitato l'ex compagna, non accettando la fine della relazione. La causa sono stati i messaggi insistenti, le continue richieste di contatto e le minacce che le ha inviato nei mesi scorsi. La donna ha iniziato a sentirsi sempre più insicura, cambiando le sue abitudini di vita per paura di ulteriori comportamenti molesti. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo le segnalazioni della vittima, che ha deciso di rivolgersi alle autorità.

ANCONA – Messaggi insistenti, molesti e minacciosi, continui tentativi di intromettersi nella vita privata dell’ex compagna, fino a provocarle un perdurante stato di ansia e paura e costringerla a cambiare abitudini. Per questi comportamenti persecutori il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 50enne italiano, che non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale. La misura impone all’uomo di interrompere ogni contatto e condotta lesiva. L’ammonimento rappresenta uno strumento di prevenzione contro lo stalking prima che degeneri in forme più gravi di violenza.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Maltratta e perseguita l'ex compagna dopo la fine della relazione ad Asti, scatta l'ammonimentoA Asti, la Polizia di Stato ha emesso un ammonimento a carico di un uomo che aveva perseguitato e maltrattato l'ex compagna dopo la fine della loro relazione.

Leggi anche: Non accetta la fine della relazione con l'ex compagna e la perseguita: arrestato 39enne

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.