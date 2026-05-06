Nella prima categoria locale, il club ha annunciato la conferma di Saccone come allenatore dopo il recente traguardo stagionale. Restano da definire le decisioni sul secondo tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione. Inoltre, Maretti assumerà anche il ruolo di giocatore, sollevando interrogativi sulla gestione degli allenamenti e della preparazione atletica. La società si prepara a ripartire con queste scelte già ufficializzate.

? Cosa scoprirai Chi sarà il secondo tecnico confermato per la nuova stagione?. Come influirà il doppio ruolo di Maretti sulla preparazione atletica?. Perché la dirigenza ha scelto di non cambiare lo staff tecnico?. Quali saranno le prossime mosse del mercato per la nuova rosa?.? In Breve Luca Maretti resta vice allenatore e preparatore atletico dei biancorossi di Noli.. La promozione interrompe un digiuno calcistico durato quasi 50 anni a Noli.. La dirigenza punta sulla continuità del metodo di lavoro già avviato.. Il nuovo mercato dovrà integrare i nuovi elementi attorno al nucleo tecnico.. La decisione definitiva arriva a Noli, dove la società Nolese ASD ha stabilito che Pietro Saccone guiderà la squadra nella prossima stagione calcistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nolese, sfida in Prima Categoria: confermato Saccone dopo il traguardo

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