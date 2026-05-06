Noleggio in Amp Ecco i primi stop del Tribunale

Il Tribunale amministrativo regionale ha emesso i primi provvedimenti relativi ai ricorsi sul noleggio in Amp. Le decisioni riguardano alcune richieste presentate contro le pratiche di gestione e le autorizzazioni in vigore. Le sentenze sono state comunicate nelle ultime ore e riguardano specifici aspetti delle attività di noleggio nella zona interessata. Al momento, non sono stati ancora pubblicati dettagli aggiuntivi sulle motivazioni delle decisioni.

Arrivano i primi provvedimenti del Tribunale amministrativo regionale in merito ai ricorsi presentati dalle aziende della nautica contro la graduatoria stilata dal Parco nazionale delle Cinque Terre al termine della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell’Area Marina Protetta. Nella giornata di ieri, il presidente della seconda sezione del Tar Ligure, Luca Morbelli, nel pronunciarsi preliminarmente sul ricorso di tre imprese escluse dalla graduatoria, ha accolto per tutti l’istanza di domanda cautelare monocratica, sospendendo l’esecuzione dei...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Noleggio in Amp. Ecco i primi stop del Tribunale Notizie correlate Firenze, stop ai monopattini a noleggio: il Tar non sospende la delibera del ComunePiù che una sentenza, una conferma: a poco più di un mese dall'entrata in vigore del provvedimento, il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di... Leggi anche: Noleggio e locazione nell’Amp. Scatta la corsa alle autorizzazioni