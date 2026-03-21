Entro le 12 del 3 aprile, operatori interessati devono presentare domanda per ottenere una delle 130 autorizzazioni disponibili dal Parco delle Cinque Terre. La richiesta riguarda l’attività di noleggio e locazione all’interno dell’Area marina protetta. La procedura di assegnazione si è aperta e la competizione per le autorizzazioni è già iniziata.

La ’caccia’ è partita. C’è tempo fino alle 12 del prossimo 3 aprile per presentare istanza al fine di ottenere una delle 130 autorizzazioni messe in palio dal Parco nazionale delle Cinque Terre per esercitare l’attività di noleggio o locazione all’interno dell’Area marina protetta del Parco. Il bando, consultabile sul sito istituzionale dell’ente di Manarola, permetterà alle imprese di ottenere autorizzazioni fino a un massimo di una unità da diporto per l’attività di noleggio e fino ad un massimo di due unità da diporto per l’attività di locazione. Le procedure di assegnazione delle autorizzazioni annuali saranno rilasciate adottando alcuni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Noleggio e locazione nell’Amp. Scatta la corsa alle autorizzazioni

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