Firenze stop ai monopattini a noleggio | il Tar non sospende la delibera del Comune

Più che una sentenza, una conferma: a poco più di un mese dall'entrata in vigore del provvedimento, il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera (avanzata su proposta dell'assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio) con cui il Comune di Firenze ha deciso lo stop, a partire dal 1° aprile 2026, del servizio di monopattini in sharing attivo in città. Uno stop comunicato ufficialmente da Palazzo Vecchio alla fine dello scorso mese di novembre e, sin dal principio, maldigerito da Bird Rides Italy srl, la divisione nazionale dell'azienda statunitense leader a livello internazionale nel settore della micromobilità. È stata proprio quest'ultima a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale, con un'istanza cautelare presentata a fine gennaio, per chiedere una revisione della delibera (in cui sono state rilevate delle "incongruenze rilevanti") che dispone la conclusione del servizio di monopattini in sharing a partire da inizio aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

