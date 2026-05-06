Negli ultimi anni, il settore del noleggio auto ha raggiunto un volume di circa 17 miliardi di euro, diventando una presenza significativa nel mercato della mobilità. Questa crescita ha portato molte persone a preferire l’utilizzo di veicoli a noleggio rispetto all’acquisto, cambiando le dinamiche di consumo nel settore automobilistico. La tendenza si sta affermando come alternativa valida alla proprietà, con un impatto che coinvolge sia clienti privati sia aziende.

? Cosa scoprirai Come può il noleggio superare i limiti del mercato tradizionale?. Perché i privati preferiscono l'utilizzo alla proprietà dell'auto?. Chi gestisce davvero il rischio e la manutenzione dei veicoli?. Come influisce il noleggio sulla diffusione delle auto elettriche?.? In Breve Le partite IVA e le piccole imprese coprono il 13,3% del mercato noleggio.. Il noleggio a breve termine è cresciuto del 6,4% tra il 2024 e il 2025.. Il 60% dei contratti a breve termine si concentra presso gli aeroporti.. I broker e i dealer gestiscono circa il 36% degli ordini totali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noleggio auto: il boom da 17 miliardi che sfida il mercato tradizionale

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