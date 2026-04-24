Boom anime | il mercato da miliardi che conquista gli adulti

Nel 2024, il mercato globale degli anime ha superato i 3.800 miliardi di yen, segnando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. I dati indicano che il consumo digitale di anime tra le persone di età compresa tra i 25 e i 49 anni supera l’offerta proveniente dall’Europa e dagli Stati Uniti. Questo settore si rivela sempre più popolare anche tra gli adulti, ampliando così il pubblico tradizionalmente più giovane.

? Cosa sapere Il mercato globale degli anime supera i 3.800 miliardi di yen nel 2024.. Il consumo digitale tra i 25 e i 49 anni supera l'offerta occidentale.. Nel 2024, il mercato globale degli anime ha registrato ricavi superiori ai 3.800 miliardi di yen, segnando una divergenza netta tra la percezione sociale del disegno animato e le reali abitudini di consumo degli adulti nelle fasce d’età tra i 18 e i 49 anni. Mentre l’animazione generalista rimane spesso confinata nei palinsemi televisivi lineari e nelle sale cinematografiche per un pubblico prevalentemente giovane o familiare, i dati rivelano una realtà molto più stratificata. In Francia, secondo le rilevazioni del Centre national du cinéma et de l’image animée, quasi un terzo degli spettatori dei film d’animazione nel 2023 apparteneva alla fascia 25-49 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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