Nel primo trimestre del 2026, il settore del noleggio auto in Italia ha registrato un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati di ANIASA-Dataforce. La quota di mercato ha raggiunto il 33,6%, segnando un risultato record per il primo trimestre. Questi numeri indicano una crescita significativa nel mercato del noleggio veicoli nel Paese.

Nel primo trimestre 2026 il settore del noleggio veicoli in Italia ha registrato un andamento positivo, con una crescita complessiva del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’analisi ANIASA-Dataforce. In totale sono state immatricolate circa 179.017 unità tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, con le vetture a trainare il mercato (+12,3%) e i mezzi da lavoro in calo (-11,3%). Il noleggio a breve termine si conferma il principale driver di crescita, con un aumento delle immatricolazioni del 58,3% per le autovetture, favorito da eventi come le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e le festività anticipate. Il noleggio a lungo termine mostra invece una lieve flessione (-3,5% per le vetture e -9,9% per i veicoli commerciali leggeri), in parte dovuta al picco eccezionale del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Noleggio auto, primo trimestre 2026 da record. Raggiunta quota di mercato del 33,6%

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