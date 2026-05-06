Noleggio auto | fatturato a 1,6 miliardi e il rischio norme green
Il settore del noleggio auto ha registrato un fatturato di circa 1,6 miliardi di euro, mentre si discute sull’impatto delle nuove norme ambientali. L’obbligo di avere il 45% di veicoli elettrici nelle flotte potrebbe determinare variazioni nei prezzi per i clienti. Nel frattempo, il servizio di car sharing ha visto una riduzione di circa 9 milioni di noleggi rispetto agli anni precedenti.
? Cosa scoprirai Come influirà l'obbligo del 45% di auto elettriche sui prezzi?. Perché il car sharing ha perso quasi 9 milioni di noleggi?. Quali rischi comporta l'ascesa dei marchi cinesi nel mercato italiano?. Come può l'IVA agevolata salvare il fatturato da 1,6 miliardi?.? In Breve Car sharing in calo da 13 a meno di 4 milioni di operazioni.. Brand cinesi raggiungono il 20% delle immatricrazioni nel breve termine.. Gianluca Di Loreto di Bain & Company analizza lo scollamento economico.. Aniasa chiede IVA al 10% per sostenere investimenti flotta elettrica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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