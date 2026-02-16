Auto green buco da 65 miliardi

Il governo ha annunciato uno stanziamento di 65 miliardi per incentivare l'acquisto di auto elettriche, cercando di accelerare la transizione verso veicoli a basse emissioni. Questa decisione nasce dalla necessità di ridurre l’inquinamento e il traffico nelle città italiane, che da anni soffrono di smog e congestioni. Nei prossimi mesi, saranno disponibili bonus e agevolazioni per chi sceglie di comprare un’auto green, con l’obiettivo di cambiare il volto del parco circolante.

Fino a ieri, il futuro profumava di ozono e silenzio. Doveva essere la rivoluzione che avrebbe rottamato il secolo del petrolio, un'ascesa inarrestabile verso città pulite e motori a emissioni zero. Ma il silenzio elettrico è stato interrotto da un rumore molto meno poetico: quello dei bilanci che si schiantano. Quel futuro che doveva renderci tutti più verdi ha presentato un conto rosso, un buco da 65 miliardi di dollari. Negli ultimi mesi, ancora di più dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le case automobilistiche sono state costrette a rivedere i loro piani di investimento e di produzione di veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Auto green, buco da 65 miliardi "Buco da 30 miliardi": l'allarme militare che scuote il Regno Unito Un nuovo rapporto evidenzia un deficit di circa 28 miliardi di sterline nel bilancio militare del Regno Unito, mettendo in discussione le recenti ambizioni di rafforzamento delle forze armate. Il costo di un fallimento: Afghanistan, per gli Usa un buco nero da 914 miliardi di dollari Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Auto green, buco da 65 miliardi; SCENARIO INDUSTRIA/ Così farmaceutica e alimentare aiutano a compensare il buco dell’auto; Neopatentati al volante di auto da 500 CV: il buco nella legge. Auto elettriche in stallo: da Ford a Stellantis, si rimodulano le strategie per la transizione green. Vola invece l’ibridoOgni volta che vende un veicolo all electric, Ford sa che nei suoi conti si aprirà un buco da 70 mila dollari. A tanto ammonta la perdita della casa americana per ogni veicolo elettrificato finito ... milanofinanza.it Auto green: dall’UE arriva un’apertura/ Séjourné: Faremo in modo di non penalizzare le aziendeL'Ue è pronta a ridiscutere parzialmente i vincoli sulle auto green: il vicepresidente esecutivo Stéphane Séjourné annunci l'introduzione di un nuovo fondo Con l’insediamento ormai imminente della ... ilsussidiario.net ZTL a Roma chiusa anche per le auto elettriche. Cade la maschera della finta sinistra ambientalista che sta solo danneggiando i romani. Dopo anni di indottrinamento green, incentivando l'acquisto di auto elettriche per circolare nella capitale, arriva ora la sta facebook Prima i produttori di auto spingono il Green deal, sperando di farsi finanziare la transizione al modello “meno lavoro e più profitti”; poi si accorgono non hanno nessuno a cui vendere le auto, perché quelle cinesi sono più competitive; alla fine chiedono sussidi x.com