Noleggiavano auto di lusso e le rivendevano con documenti falsi

Un'organizzazione criminale operava nel settore dei noleggi di auto di lusso, tra cui Maserati e Audi, e successivamente le rivendeva utilizzando documenti falsi. Il sistema prevedeva il noleggio delle vetture, la loro reimmatricolazione fraudolenta attraverso agenzie di pratiche compiacenti e la vendita a concessionarie. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete che aveva anche ramificazioni nella capitale.

Un preciso schema criminale con propaggini anche a Roma. Una sistema che prevedeva il noleggio di auto di lusso come Maserati e Audi e la loro reimmatricolazione, tramite documenti falsi e agenzie di disbrigo pratiche compiacenti, che poi venivano rivendute ad alcune concessionarie, garantendo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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