Noleggiavano auto e poi le rivendevano con documenti falsi | 21 persone a processo

Le forze di polizia hanno avviato un procedimento giudiziario che coinvolge 21 persone accusate di aver noleggiato auto e successivamente rivenduto veicoli usando documenti falsi. La richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell’udienza preliminare sono state notificate dal comando di polizia di Palermo. Gli imputati sono accusati di reati tra cui falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno notificato la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare a 21 persone imputate a vario titolo di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita per un valore complessivo di 1.473.000.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli Via Masoni, documenti falsi in auto: arrestati due napoletaniControllo della Polizia di Stato: trovata una carta d’identità contraffatta, in manette un 62enne e un 32enne Il controllo durante il pattugliamento... Gli bucano le gomme dell'auto, poi rubano portafoglio e documenti: la denunciaUn nuovo episodio di gomme bucate - con tanto di furto - si è verificato nella provincia di Salerno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perché nel 2026 il noleggio a lungo termine cresce così tanto tra aziende e privati; Noleggio auto di lusso a prezzo scontato: la promo flash di SIxt sta per terminare; Yoyomove porta il noleggio auto in TV e sfida il mercato di massa; Nel noleggio auto si misurano i contratti o le immatricolazioni?. Noleggiavano auto per poi rivenderle: 21 rinvii a giudizio per appropriazioni indebite e autoriciclaggioI finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno notificato la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che fissa l’udienza, nei confronti di 21 persone, residenti in Sicilia e su tutto il ter ... teleoccidente.it Palermo, truffa agli autonoleggi: chiesto il processo per 21 personeSono imputate a vario titolo di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita per un valore complessivo di 1.473.000 euro ... msn.com GdiF PALERMO: RINVIATI A GIUDIZIO 21 SOGGETTI CHE NOLEGGIAVANO AUTO PER POI RIVENDERLE FALSIFICANDO I DOCUMENTI. ACCERTATE APPROPRIAZIONI INDEBITE PER CIRCA 1,5 MILIONI DI EURO A DANNO DI NOTE SOCIETÀ DI NOL - facebook.com facebook