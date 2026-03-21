Due uomini sono stati arrestati a Napoli, in via Masoni, durante un controllo della Polizia di Stato. In auto sono state trovate una carta d’identità contraffatta e altri documenti falsi. Un uomo di 62 anni e uno di 32 sono stati portati in caserma. L’intervento ha portato al fermo dei due napoletani, che sono accusati di possesso di documenti falsi.

Controllo della Polizia di Stato: trovata una carta d’identità contraffatta, in manette un 62enne e un 32enne. Il controllo durante il pattugliamento. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani, di 62 e 32 anni, entrambi con precedenti di polizia, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio. Il documento falso scoperto in via Masoni. Nel transitare in via Masoni, i poliziotti hanno controllato i due uomini che viaggiavano a bordo di un’autovettura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Via Masoni, documenti falsi in auto: arrestati due napoletani

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