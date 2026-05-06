Il regista ha commentato l’origine dei supereroi Marvel, affermando che le loro radici si collegano all’epica. Si è poi parlato di un confronto tra un personaggio Marvel e un mito greco, domandandosi come possano essere paragonati. Nelle ultime settimane, sui social sono nate polemiche riguardo a un dialogo tra due figure storiche, uno dei quali è stato associato a un personaggio della mitologia.

? Cosa scoprirai Come può un supereroe Marvel sostituire la solennità di un mito greco?. Perché il dialogo tra Antinoo e Telemaco ha scatenato polemiche sui social?. Chi sono gli attori che ricopriranno i ruoli di Ulisse e Penelope?. Quanto rischia la fedeltà storica di Omero con lo stile di Nolan?.? In Breve Cast include Matt Damon, Zendaya, Mia Goth, Lupita Nyong’o, Charlize Theron ed Elliot Page.. Tom Holland interpreta Telemaco mentre Anne Hathaway recita nel ruolo di Penelope.. Pattinson interpreta Antinoo in un film previsto per il 16 luglio 2026.. Critiche social riguardano dialoghi moderni come daddy e let's go nel trailer.. Il regista Christopher Nolan ha paragonato Omero a un moderno George Lucas durante un recente incontro con Stephen Colbert al Late Show, analizzando il legame tra l’epica antica e i franchise attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nolan su Odyssey: “I supereroi affondano le radici nell’epica

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Odissea, la storia del film partirà da Itaca, dal Canto di Ulisse. Christopher Nolan ha spiegato mentre era ospite a 'The Late Show with Stephen Colbert': “La storia è scritta in modo non lineare... Partiamo da Itaca, dal Canto di Ulisse. Tutti sono lì ad ascoltarla: “ - facebook.com facebook

Christopher Nolan ha elogiato Tom Holland e vorrebbe lavorare di nuovo con lui dopo “The Odyssey”. “È semplicemente un talento incredibile, tutti gli altri lo sapevano tranne me. È davvero bravo. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui”. x.com