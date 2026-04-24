? Cosa sapere Christopher Nolan lancia The Odyssey con Matt Damon il 17 luglio in formato IMAX.. L'investimento record punta a rilanciare il cinema mitologico nelle sale cinematografiche mondiali.. Il 17 luglio prossimo le sale cinematografiche accoglieranno l’imponente produzione The Odyssey, un progetto che ha già impegnato capitali senza precedenti nella storia della carriera di Christopher Nolan per la sua realizzazione in esclusivo formato IMAX. L’attesa per il debutto del kolossal ispirato al poema omerico si sta infiammando, alimentata dalle dichiarazioni dei protagonisti che hanno preso parte alla creazione dell’opera. Il cast vanta nomi di primo piano come Matt Damon, che interpreterà il ruolo di Odisseo, accompagnato da Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Zendaya.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nolan sfida il mito: The Odyssey, il kolossal IMAX da record

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Stando alle ultime dichiarazioni e alle preview, The Odyssey durerà meno di 3 ore per favorire la distribuzione cinematografica. Una scelta consapevole per un film che punta a dominare il box office. Secondo voi la durata permetterà al film di raccontare la stor - facebook.com facebook

La produttrice di The Odyssey, Emma Thomas, ha confermato che la durata sarà inferiore alle tre ore. x.com