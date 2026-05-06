noi 007 a difesa dei consumatori pronti a segnalare

Un gruppo di consumatori si sta organizzando per monitorare i prezzi dei carburanti, pronti a segnalare eventuali aumenti sospetti. Con l’obiettivo di tutelare le spese delle famiglie, si interfacciano con le autorità e le associazioni di settore. La loro attività mira a verificare eventuali anomalie o pratiche scorrette, intervenendo ogni volta che si riscontrano variazioni anomale rispetto ai valori medi di mercato.

Caro carburanti e aumento anomalo dei prezzi, c’è chi vigila per difendere le tasche dei cittadini. E alcune associazioni si muovono sul territorio per verificare di persona il listino dei prezzi, magari con una sosta al distributore, presa diretta per toccare con mano il costo del pieno, il display che scorre frenetico. "Sì, abbiamo un nostro uomo che si muove, si attiva per verificare di persona che non ci siano anomalie", spiega Andrea Maggi, consigliere nazionale di Lega Consumatori e vice presidente della sede di Ferrara e Rovigo. "Abbiamo ricevuto in questo periodo di rincari alcune segnalazioni che provenivano dalla provincia, cittadini che ci avvertivano di alcuni rincari che, diciamo così, secondo loro erano fuori registro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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