Made in Italy | Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori

Un rappresentante di Coldiretti ha fatto visita al Brennero per sostenere gli agricoltori italiani e i consumatori. Ha dichiarato che la pace è necessaria e che, in tempi di conflitto, sono sempre i contadini e la salute pubblica a subire le conseguenze. La visita si inserisce in un contesto di attenzione alle difficoltà del settore agricolo e alle ripercussioni sulla sicurezza alimentare.

«Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori». È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 9, per una grande manifestazione nazionale con migliaia di agricoltori da.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Anche Coldiretti Abruzzo al Brennero per la manifestazione nazionale a difesa del comparto agricoloAnche una delegazione di agricoltori abruzzesi di Coldiretti Abruzzo parteciperà lunedì 27 aprile dalle 9 alla manifestazione nazionale al Brennero... Agricoltori, a decine in piazza: “No al Mercosur, difendiamo il Made in Italy”Secondo giorno di protesta per gli agricoltori italiani, che dopo il corteo di trattori di ieri si sono ritrovati oggi in piazzale Ostiense, a Roma,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Made in Italy, Coldiretti al Brennero: mobilitazione a difesa di agricoltori e consumatori; Tutela del Made in Italy, i comuni della Romagna Faentina a fianco di Coldiretti per la modifica del codice doganale; MADE IN ITALY: COLDIRETTI PUGLIA, NASCE IN CAMPAGNA; DOMANI 18/4 NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA LABORATORI, DEGUSTAZIONI E PERCORSI EDUCATIVI; Made in Italy: Coldiretti Molise, bene approvazione della legge su reati agroalimentari. Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatoriMobilitazione il 27 aprile per modifica codice doganale, guerra e rincari. Parteciperanno anche i soci di Coldiretti Piacenza ... ilpiacenza.it Difesa del Made in Italy, il 27 Coldiretti torna al Brennero: Brescia c’èAbbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori. È questo il messaggio con ... bsnews.it Dal locale, secondo le indagini, la quota più rilevante dei profitti della MaDe che, secondo le accuse, forniva i “pacchetti completi” agli ospiti vip - facebook.com facebook Oggi al @mimit_gov sono intervenuto all’evento ‘Artigianato, futuro del Made in Italy’, promosso da @confartigianato, @cnanazionale, Casartigiani e @SymbolaFondazio. L’ #artigianato italiano è da sempre sinonimo di #qualità riconosciuta in tutto il mondo. T x.com