Made in Italy | Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori

Da ilpiacenza.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di Coldiretti ha fatto visita al Brennero per sostenere gli agricoltori italiani e i consumatori. Ha dichiarato che la pace è necessaria e che, in tempi di conflitto, sono sempre i contadini e la salute pubblica a subire le conseguenze. La visita si inserisce in un contesto di attenzione alle difficoltà del settore agricolo e alle ripercussioni sulla sicurezza alimentare.

«Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori». È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 9, per una grande manifestazione nazionale con migliaia di agricoltori da.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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