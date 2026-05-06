Nodi Territoriali di Salute | in arrivo un maggio ricco di appuntamenti per il benessere della comunità

A Rimini, i Nodi Territoriali di Salute continuano a organizzare numerosi eventi nel mese di maggio. Il programma NoTeS, promosso dal Comune e dall’Ausl della Romagna, prevede incontri e iniziative dedicate alla salute della comunità. La serie di appuntamenti si inserisce in un calendario ricco di attività che coinvolgono cittadini, professionisti e associazioni locali. La programmazione si svolge nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Prosegue con un calendario fitto di appuntamenti l'articolata attività dei Nodi Territoriali di Salute di Rimini, il programma NoTeS promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con Ausl della Romagna. Nel mese di maggio, i diversi nodi del territorio propongono percorsi di gruppo su temi che.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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