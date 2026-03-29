Sanità morto Giuseppe Fattori | Promozione e salute vita spesa per il benessere della comunità

È deceduto Giuseppe Fattori, medico noto per il suo lavoro nel settore della comunicazione e della promozione della salute. La sua attività si è concentrata sulla salute pubblica e sul benessere della comunità, dedicando tutta la vita a questi obiettivi. La sua scomparsa ha suscitato grande tristezza tra colleghi e professionisti del settore sanitario.

"Profonda tristezza" ha suscitato la scomparsa di Giuseppe Fattori, medico, pioniere della comunicazione e della promozione della salute, figura di riferimento nel campo della salute pubblica e sociale. 73 anni, era presidente della sezione modenese dell’ Isde, la società internazionale dei medici per l’ambiente, e professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Bologna. Fattori, oltre ad aver svolto per molti anni importanti ruoli clinici, tra cui quello di primario di anestesia presso l’ospedale di Pavullo, dove si è distinto per il suo impegno nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, è stato Direttore di presidio dell’Area Nord e, a lungo, Direttore del servizio di Comunicazione, Marketing e Promozione della salute dell’Azienda USL di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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