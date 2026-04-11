Punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della comunità

Vigonza Medica, la Medicina di Gruppo Integrata dell’Ulss 6 Euganea, celebra il suo decimo anniversario. Fondata dieci anni fa, questa struttura rappresenta un punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità locale. Con una presenza costante e un impegno dedicato, si è affermata come un luogo di cura e vicinanza ai cittadini, contribuendo a migliorare l’assistenza sanitaria nella zona.