Nocciole in crisi | Monfeli denuncia l’isolamento dei produttori

I produttori di nocciole della regione si trovano in difficoltà poiché sono stati esclusi dal Tavolo Tecnico ufficiale incaricato di gestire il settore. Questa decisione ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori, che temono ripercussioni sul raccolto del 2026 e sulla pianificazione delle attività future. La loro esclusione ha portato a una crescente sensazione di isolamento e difficoltà nel confrontare le proprie esigenze con le decisioni prese a livello istituzionale.

? Cosa scoprirai Perché i produttori sono stati esclusi dal Tavolo Tecnico ufficiale?. Come influirà l'assenza di direttive sul raccolto del 2026?. Chi deve rispondere del silenzio istituzionale verso i coltivatori?. Quali sono le conseguenze reali dell'immobilismo politico per le aziende?.? In Breve Tavolo Tecnico istituito senza coinvolgere i produttori di nocciole a Caprarola.. Mancanza di direttive tecniche e ristori per la stagione agricola 2026.. Rischio di scomparsa del comparto corilicolo entro l'anno 2026.. Stallo decisionale durato oltre un anno dopo le promesse elettorali.. A Caprarola, Fernando Monfeli denuncia il totale isolamento dei produttori di nocciole dopo un anno di stallo che minaccia la sopravvivenza della campagna corilicola nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nocciole in crisi: Monfeli denuncia l’isolamento dei produttori Notizie correlate Olio EVO in crisi: il paradosso dei prezzi che uccide i produttoriIl settore dell’olio extravergine d’oliva in Italia attraversa una tempesta economica senza precedenti, con i produttori locali che si trovano a... Cucce e box fatiscenti, fango, catene al collo e isolamento: la denuncia sui maltrattamentiArezzo, 13 marzo 2026 – I primi controlli del neo servizio di vigilanza zoofila di Stop Animal Crimes Italia di Arezzo hanno già messo in evidenza...