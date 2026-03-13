Cucce e box fatiscenti fango catene al collo e isolamento | la denuncia sui maltrattamenti

Arezzo, 13 marzo 2026 – I primi controlli del neo servizio di vigilanza zoofila di Stop Animal Crimes Italia di Arezzo hanno già messo in evidenza una realtà a dir poco preoccupante ovvero quella di centinaia di cani - per la maggior parte da caccia - detenuti in orti e terreni nelle campagne e in condizioni non proprio rispettose dei requisiti di legge. A Cavriglia, per esempio, un uomo è stato intimato a ripulire e riordinare ricoveri per cani che erano detenuti nel fango e privi di cucce idonee ovvero invitato a ricostruire la recinzione dalla quale uno dei cani, al momento del controllo, era fuggito e recuperato dalle guardie intervenute; il proprietario dei cani è stato altresì informato del divieto dell'uso della catena con cui uno dei cani era legato con ridotta possibilità di movimento e subito liberato.