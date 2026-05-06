Noa Lang-Napoli il futuro è già scritto | il punto di Fabrizio Romano

Noa Lang tornerà a Napoli al termine della stagione, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano. Il club turco, che ha attualmente in prestito l’attaccante, sta considerando di posticipare l’acquisto e non ha ancora confermato il riscatto. La situazione del giocatore rimane in bilico, con la decisione finale ancora da definire.

Noa Lang tornerà a Napoli a fine stagione. Secondo Fabrizio Romano, il riscatto del Galatasaray è a forte rischio e il club turco valuta il rinvio della permanenza. L’olandese non rimarrà quindi in Turchia. Il Galatasaray non intende procedere con l’acquisto definitivo, costringendo così gli azzurri a gestire il suo rientro per giugno. Lang e il Galatasaray: il riscatto che non decolla. Romano ha chiarito i dettagli della situazione attraverso il suo canale ‘YouTube’. Il Galatasaray al momento valuta di far rientrare l’esterno al Napoli e dunque non intende procedere col titolo definitivo. Il club azzurro, dal canto suo, aspetta comunicazioni ufficiali per decidere come gestire il futuro di Lang in estate, ma le prospettive di una permanenza alla corte di Antonio Conte appaiono complesse.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Galatasaray Napoli'den Noa Lang Bombasn Patlatt | Fabrizio Romano Müjdeyi Verdi

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Noa #Lang non verrà riscattato dal #Galatasaray, e potrebbe restare al #Napoli. #Elmas non sarà riscattato. @Gazzetta_it x.com