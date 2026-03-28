Mercato Napoli colpo di scena sul futuro di Noa Lang | le ultime dalla Turchia

Noa Lang non giocherà più nel Napoli. Il club turco ha deciso di esercitare il riscat dell’esterno olandese per 28 milioni di euro, rendendo ufficiale il trasferimento a titolo definitivo dopo il prestito. La decisione chiude definitivamente il suo periodo con i partenopei, che avevano portato l’atleta in prestito nella scorsa stagione.

Noa Lang lascia Napoli definitivamente. Il Galatasaray ha deciso di esercitare il riscatto dell’esterno olandese per 28 milioni di euro, trasformando il prestito iniziale in un trasferimento permanente. Lang al Galatasaray: 11 presenze e la scelta del riscatto. L’olandese ha fornito prestazioni concrete che hanno convinto la dirigenza turca a investire. In undici apparizioni ha segnato 2 gol e fornito 2 assist, numeri che rispecchiano un impatto positivo immediato nel campionato turco. Il club giallorosso aveva pagato 2 milioni per il prestito iniziale e ora completa l’operazione versando i 28 milioni pattuiti nella clausola di riscatto. La scelta del Galatasaray arriva dopo soli mesi dall’arrivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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