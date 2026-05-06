Recentemente, il governo ha annunciato un divieto sull’uso dei social network per i minori di 16 anni. Nel frattempo, si ricorda un’epoca in cui un padre decideva cosa i figli potevano vedere in televisione, un esempio di controllo familiare che oggi si confronta con le norme di tutela digitale. La questione riguarda soprattutto adolescenti e il rapporto con le piattaforme online, un tema al centro di dibattiti e iniziative pubbliche.

Adolescenti e social network, una sfida educativa sempre più urgente. Ne abbiamo parlato con Barbara Berlusconi, terzogenita del Cavaliere, imprenditrice, mamma di 5 figli e a capo di una Fondazione nata da pochi mesi che porta il su nome. Due sono i filoni dei quali si occupa: la cultura, attraverso il sostegno delle eccellenze artistiche italiane, e l'educazione, in nome della "libertà delle famiglie e dei loro figli a ricevere un'educazione libera, personalizzata e coerente con i propri valori". Il primo impegno educativo è una ricerca fra i genitori commissionata a Swg sul tema adolescenti e social media. "L'intento che ha ispirato la ricerca (si trova sul sito fondazionebarbaraberlusconi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "No all'uso dei social ai minori di 16 anni. Papà ci selezionava cosa guardare in tv"

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