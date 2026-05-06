No al trasferimento delle linee di lavorazione dallo Stabilimento militare di Baiano

Un'azienda ha annunciato ufficialmente il no al trasferimento delle linee di lavorazione dallo stabilimento di Baiano a Noceto. La decisione è stata comunicata in risposta a un'operazione che, secondo l'impresa, non presenta motivazioni economiche o industriali valide. La posizione è stata resa nota in un incontro con le autorità locali, in cui si è ribadito che il trasferimento potrebbe danneggiare gravemente un’eccellenza del territorio.

SPOLETO "Il trasferimento delle linee di lavorazione dallo stabilimento di Baiano di Spoleto verso il sito di Noceto è un’operazione che non ha alcuna giustificazione economica o industriale e che rischia di infliggere un colpo mortale a un’eccellenza del nostro territorio". Così il consigliere regionale Nilo Arcudi (Tesei Presidente-Umbria civica), che annuncia un’interrogazione urgente alla Giunta "dopo il grido d’allarme lanciato dai sindacati". E’ stato Jacopo Zanelli, coordinatore della Uil Fp Difesa Umbria, a sollevare il caso e Arcudi ha condiviso le preoccupazioni: "Siamo di fronte a una decisione grave che ignora la realtà dei fatti. A Baiano abbiamo già tutto ciò che serve: macchinari operativi, laboratori certificati e un capitale umano con competenze consolidate in anni di attività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "“No“ al trasferimento delle linee di lavorazione dallo Stabilimento militare di Baiano" Notizie correlate Leggi anche: Nel mirino dei raid lo stabilimento per la lavorazione dell'uranio di Ardakan Leggi anche: Rubato camion con oltre 12 tonnellate di Kit Kat, sarebbe partito dallo stabilimento di San Sisto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: No al trasferimento delle linee di lavorazione dallo Stabilimento militare di Baiano; A rischio il futuro dello Stabilimento militare di Baiano; Hanon Systems a rischio delocalizzazione; Hanon Systems, linea strategica trasferita in Cina: allarme sul futuro dello stabilimento di Campiglione Fenile. No al trasferimento delle linee di lavorazione dallo Stabilimento militare di BaianoSPOLETO Il trasferimento delle linee di lavorazione dallo stabilimento di Baiano di Spoleto verso il sito di Noceto ... lanazione.it «Trasferimento linee di lavorazione da Baiano di Spoleto a Noceto»: scatta l’interrogazione urgente«Il trasferimento delle linee di lavorazione dallo stabilimento di Baiano di Spoleto verso il sito di Noceto è una decisione grave» che «mette in gioco il futuro di decine difamiglie e la tenuta di un ... umbria24.it Il Raviolificio #Scoiattolo cresce: inaugurato un nuovo #stabilimento a #LonateCeppino. Investimento complessivo da 20 milioni, 48 nuovi addetti - facebook.com facebook