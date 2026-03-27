Nel mirino dei raid lo stabilimento per la lavorazione dell' uranio di Ardakan

Nella giornata di oggi, sono stati segnalati attacchi contro uno stabilimento dedicato alla lavorazione dell'uranio. L’organizzazione iraniana per l’energia atomica ha riferito che gli attacchi, attribuiti a Stati Uniti e Israele, hanno colpito il sito di Ardakan, che si occupa di questo tipo di lavorazione. Non ci sono dettagli sulle eventuali conseguenze o danni riportati dall’impianto.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'organizzazione iraniana per l'energia atomica afferma che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno colpito il piano di lavorazione dell'uranio. Secondo quanto riportato dai media iraniani, attacchi missilistici statunitensi e israeliani hanno colpito un reattore ad acqua pesante nell'Iran centrale. "Il complesso idrico di Khondab è stato preso di mira in due fasi dall'aggressione del nemico americano e sionista", ha affermato l'agenzia di stampa Fars, citando Hassan Ghamari, un funzionario della provincia centrale di Markazi. L'agenzia Fars e altri media hanno riferito che non si sono registrate vittime né fughe radioattive dal sito. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Nel mirino dei raid lo stabilimento per la lavorazione dell'uranio di Ardakan Articoli correlati L'Iran avverte il mondo, missili sulla base nell'Oceano Indiano: obiettivo la Diego Garcia lontana 4mila km. Raid sul sito dell'uranio di NatanzLe sirene antiaeree suonano su Diego Garcia, ma fanno eco in tutto il mondo occidentale. Auto nel mirino dei balordi, decine di furti e finestrini rotti: i foggiani chiedono di far luce sui raidUn colpo secco al deflettore o al finestrino laterale, l’abitacolo messo a soqquadro e il furto di pochi oggetti di scarso valore dal bagagliaio Atti...