Rubato camion con oltre 12 tonnellate di Kit Kat sarebbe partito dallo stabilimento di San Sisto

Un camion contenente più di 12 tonnellate di Kit Kat è stato rubato, con il veicolo che avrebbe avuto origine da uno stabilimento nella zona di San Sisto. La scomparsa del carico potrebbe influire sulle consegne previste per le festività pasquali. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto, mentre le autorità si stanno occupando di ricostruire la dinamica del furto.

Lo avrebbe reso noto l'azienda Nestlè. La merce era diretta in Polonia Un quantitativo di oltre 12 tonnellate di Kit Kat sparito nel nulla che rischia di mettere in crisi le consegne per Pasqua. La scorsa settimana è stato rubato un camion carico dei famosi snack prodotti da Nestlè, diretto verso la Polonia. Come riportato da alcuni media locali, la notizia sarebbe stata resa nota dalla stessa azienda pochi giorni dopo il furto. Il camion era partito da uno stabilimento del centro Italia, presumibilmente quello di San Sisto in direzione est Europa. Il mezzo, tuttavia, non è mai arrivato a destinazione facendo perdere le sue tracce e, con quelle, anche l'intero carico (non ancora rintracciato). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Rubato camion con oltre 12 tonnellate di Kit Kat, sarebbe partito dallo stabilimento di San Sisto Articoli correlati Leggi anche: Maxi furto di KitKat, rubato camion con 12 tonnellate di barrette Leggi anche: È stato rubato un camion con 12 tonnellate di cioccolato KitKat: barrette sparite a pochi giorni da Pasqua Una selezione di notizie su Rubato camion con oltre 12 tonnellate... Temi più discussi: Maxi furto di KitKat, rubato camion con 12 tonnellate di barrette; Rubato un camion partito dall'Italia con 12 tonnellate di barrette KitKat; Maxi furto di KitKat: sparito un camion con dentro 400mila barrette. La Nestlè: Rischio carenza nei negozi; Rubato camion con oltre 12 tonnellate di Kit Kat, sarebbe partito dallo stabilimento di San Sisto. Rubato camion con oltre 12 tonnellate di Kit Kat prodotte da Nestlé a San Sistodi Dan.Bo. Una spedizione di circa 12 tonnellate di Kit Kat, equivalente a oltre 400mila barrette di cioccolato, è stata rubata la scorsa settimana durante il trasporto tra lo stabilimento di San Sist ... umbria24.it Maxi furto di KitKat: sparito un camion con dentro 400mila barrette. La Nestlè: Rischio carenza nei negoziRubate 400mila barrette di cioccolato KitKat durante il trasporto dall'Italia alla Polonia. Nestlé avverte: possibili carenze a Pasqua ... ilfattoquotidiano.it Maxi-furto di KitKat: “sparisce” il camion con 12 tonnellate di barrette - facebook.com facebook Kit Kat Crisi x.com