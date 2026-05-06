No al Consiglio in carcere a Modena Comune e Pd contestano le motivazioni del Governo

Da modenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune e il Partito Democratico hanno criticato le motivazioni del Governo che hanno portato al diniego della richiesta di svolgere il Consiglio comunale in carcere a Modena a metà gennaio. La decisione ha suscitato nuovamente discussioni, dopo che le motivazioni sono state rese note nelle ultime ore. La questione riguarda il motivo ufficiale del rifiuto e le sue implicazioni sul confronto tra le istituzioni.

La doccia fredda sul 'no' al Consiglio comunale in carcere a metà gennaio torna a far discutere. E lo fa con le motivazioni, diffuse nelle ultime ore, che hanno portato al quel diniego."Spiace venire a conoscenza, tramite la risposta fornita dal Ministero della Giustizia ai parlamentari Stefano.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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