No al Consiglio in carcere a Modena Comune e Pd contestano le motivazioni del Governo

Il Comune e il Partito Democratico hanno criticato le motivazioni del Governo che hanno portato al diniego della richiesta di svolgere il Consiglio comunale in carcere a Modena a metà gennaio. La decisione ha suscitato nuovamente discussioni, dopo che le motivazioni sono state rese note nelle ultime ore. La questione riguarda il motivo ufficiale del rifiuto e le sue implicazioni sul confronto tra le istituzioni.

La doccia fredda sul 'no' al Consiglio comunale in carcere a metà gennaio torna a far discutere. E lo fa con le motivazioni, diffuse nelle ultime ore, che hanno portato al quel diniego."Spiace venire a conoscenza, tramite la risposta fornita dal Ministero della Giustizia ai parlamentari Stefano.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La vendita di azioni A2A per la Gamec arriva in Consiglio: “Il Comune chiarisca le motivazioni” Perché Cinturrino deve rimanere in carcere: le motivazioni del Tribunale del RiesameMilano, 5 maggio 2026 – “Le modalità esecutive e le circostanze” dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, “commesso nell'ambito di un ordinario servizio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Carcere, il Dap sul no al Consiglio: Richiesta vaga e generica. Nessuna finalità rieducativa; Intensificare la prevenzione e la tutela della salute mentale in carcere; Decreto sicurezza e non solo: l’Onu bacchetta duro l’Italia; Badu 'e Carros verso il 41 bis, Todde avverte: Non ci sottraiamo alle responsabilità, ma no al carcere esclusivo. Carcere, il Dap sul no al Consiglio: Richiesta vaga e generica. Nessuna finalità rieducativaIl sottosegretario Balboni spiega le motivazioni del divieto alla seduta già organizzata a gennaio. I dem: Era tutto chiarissimo, finalità e scaletta dei lavori. Era un’iniziativa pienamente coerente ... msn.com L’assessora Camporota in merito al diniego al Consiglio comunale nel carcere di ModenaSpiace venire a conoscenza, tramite la risposta fornita dal Ministero della Giustizia ai parlamentari Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, che la visita del Consiglio Comunale di Modena nel carcer ... sassuolo2000.it Il Consiglio Provinciale di Matera ribadisce con forza la propria contrarietà all’ipotesi di realizzare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nel distretto Basilicata–Puglia. Riunita in seduta aperta, l’assemblea ha approvato all’unanimità una delibera che sancis - facebook.com facebook sottoscrivo ogni parola del Presidente del Consiglio x.com