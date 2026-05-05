Perché Cinturrino deve rimanere in carcere | le motivazioni del Tribunale del Riesame

Il Tribunale del Riesame ha deciso che Cinturrino deve rimanere in carcere, motivando la sua scelta con le modalità esecutive e le circostanze dell’omicidio di Abderrahim. La sentenza si basa su elementi giudiziari relativi alla fase processuale e alla pericolosità dell’indagato. La decisione arriva dopo un’udienza in cui sono state discusse le evidenze e le motivazioni a sostegno della custodia cautelare.

Milano, 5 maggio 2026 – “Le modalità esecutive e le circostanze” dell’ omicidio di Abderrahim Mansouri, “commesso nell'ambito di un ordinario servizio di polizia giudiziaria, in assenza di un ordine di fermarsi e di una situazione emergenziale, denotano una marcata incapacità di autocontrollo e un'inclinazione a modalità operative improntate alla violenza ”. Il Riesame. Lo sottolinea il Tribunale del riesame di Milano nelle motivazioni dell'ordinanza con cui hanno confermato la custodia cautelare in carcere per Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato di aver sparato e ucciso volontariamente il 28enne marocchino nell'area di spaccio di Rogoredo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perché Cinturrino deve rimanere in carcere: le motivazioni del Tribunale del Riesame Notizie correlate Perché Luca Spada ha rinunciato all’udienza davanti al Tribunale del Riesame: le motivazioniForlì, 5 maggio 2026 – Luca Spada rinuncia all’udienza davanti al tribunale del Riesame. Il poliziotto Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Tribunale del Riesame gli nega i domiciliariI legali del poliziotto Cinturrino avevano avanzato al Tribunale del Riesame la richiesta degli arresti domiciliari per il loro assistito, ma oggi è...