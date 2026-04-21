La vendita di azioni A2A per la Gamec arriva in Consiglio | Il Comune chiarisca le motivazioni

In città, la proposta di vendere azioni di A2A per circa 350 mila euro, allo scopo di finanziare il rilancio del cantiere della nuova Gamec, è stata discussa nel Consiglio comunale. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione locale, che ha deciso di procedere con questa operazione. La questione ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti politici, che hanno richiesto chiarimenti sulle motivazioni dietro questa scelta.

Bergamo. La decisione di Palafrizzoni di vendere circa 350 mila euro di azioni A2A per far ripartire il cantiere della nuova Gamec finisce al centro del dibattito politico in città. Un gruppo di consiglieri di minoranza ha presentato un’interrogazione a risposta scritta – a prima firma di Ida Tentorio (FdI) – per chiedere al Comune chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato alla vendita dei titoli, considerati strategici per le casse comunali. Le quote in A2A rappresentano da anni una fonte stabile di dividendi e un elemento rilevante del patrimonio pubblico. “L’utilizzo di asset per spese legate a un singolo intervento può indicare criticità nella programmazione finanziaria”, osserva Tentorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiere Bergamo sblocca i cantieri: vendute azioni A2A per Gamec e Porta SudL’amministrazione di Bergamo ha deciso di monetizzare una parte del proprio patrimonio azionario per sbloccare due progetti infrastrutturali... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiere; Per far ripartire il cantiere Gamec Palazzo Frizzoni vende 345 mila euro delle redditizie azioni di A2A; Bergamo sblocca i cantieri | vendute azioni A2A per Gamec e Porta Sud. La vendita di azioni A2A per la Gamec arriva in Consiglio: Il Comune chiarisca le motivazioniBergamo. La decisione di Palafrizzoni di vendere circa 350 mila euro di azioni A2A per far ripartire il cantiere della nuova Gamec finisce al centro del dibattito politico in città. Un gruppo di ... bergamonews.it Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiereApprovata la variazione al bilancio. Gandi: necessaria per recuperare 345mila euro. Un altro pacchetto azionario servirà per Porta Sud. ecodibergamo.it #Seregno, Mariani: “Da quando ho presentato gli esposti su A2A–Aeb, continua la persecuzione”. Nuova ispezione alla caldaia per l’ex consigliere comunale #radiolombardia #noncifermiamomai Articolo nei commenti. - facebook.com facebook Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiere x.com