Nissan Ariya my26 si rinnova con un nuovo design e tecnologie innovative

Nissan ha annunciato il lancio della Ariya MY26, versione aggiornata del suo modello elettrico. La vettura si distingue per alcuni interventi estetici e per l’introduzione di nuove tecnologie, che migliorano l’esperienza di guida e l’aspetto complessivo. La presentazione è avvenuta in Italia, dove è stato comunicato anche il dettaglio delle novità apportate alla linea.

ROMA (ITALPRESS) – Nissan presenta la Ariya MY26 con nuovi elementi di stile e tecnologie che esaltano ancora di più il design elegante e il piacere di guida. Il nuovo model year, sempre ispirato alla filosofia Nissan del “futurismo giapponese senza tempo”, presenta il frontale ridisegnato, per un look più pulito e armonioso. Il pannello frontale in tinta con la carrozzeria e la caratteristica “V-Motion” reinterpretata conferiscono ad Ariya una presenza decisa ma minimalista, rafforzando il suo carattere di veicolo elettrico di nuova generazione. I cerchi da 19 e 20 pollici di nuova concezione, che combinano elementi in alluminio e resina, aggiungono un raffinato contrasto visivo che esaltano l’aspetto premium.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Nuovo Nissan X-Trail: design più robusto e tecnologie ancora più evolute(Adnkronos) – Nissan X-Trail si aggiorna con una serie di novità che rafforzano il carattere del grande crossover della casa giapponese. Cupra Tribe Edition debutta tra design sostenibile e tecnologie innovativeDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Con la gamma Tribe Edition abbiamo compiuto... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Audi dice addio a A1 e Q2: arriva la nuova A2 e-tron elettrica; Nissan rivede la strategia in Europa e taglia 900 posti di lavoro. Nissan Ariya MY26 si rinnova, debutto con nuovo design e tecnologie avanzateSi aggiorna con interventi su stile, comfort e tecnologia la Nissan Ariya MY26, evoluzione del crossover elettrico della casa giapponese che rafforza il proprio posizionamento nel segmento premium a z ... ansa.it Nissan Ariya my26 si rinnova con un nuovo design e tecnologie innovativeROMA (ITALPRESS) - Nissan presenta la Ariya MY26 con nuovi elementi di stile e tecnologie che esaltano ancora di più il design elegante e il piacere di gu ... italpress.com Ford Mustang Mach-E vs Volkswagen ID.4 vs Nissan Ariya - facebook.com facebook