Nuovo Nissan X-Trail | design più robusto e tecnologie ancora più evolute

Il nuovo Nissan X-Trail si presenta con un design più robusto e incorpora tecnologie ancora più evolute. La casa giapponese ha aggiornato il suo grande crossover introducendo dettagli estetici migliorati e sistemi avanzati. La vettura mantiene le caratteristiche distintive del modello precedente, ma con modifiche che ne accentuano l’aspetto e le funzioni. La presentazione ufficiale avviene attraverso comunicati e immagini diffuse dall’azienda.

(Adnkronos) – Nissan X-Trail si aggiorna con una serie di novità che rafforzano il carattere del grande crossover della casa giapponese. Il restyling introduce un design più deciso, nuove soluzioni di connettività e aggiornamenti tecnologici pensati per migliorare sicurezza, comfort e versatilità d'utilizzo. Da oltre venticinque anni Nissan X-Trail rappresenta uno dei modelli più importanti della.