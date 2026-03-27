Una nuova versione della gamma Tribe Edition è stata presentata, combinando un design sostenibile con tecnologie innovative. La casa produttrice ha dichiarato che questa linea rappresenta un progresso nel rendere l’innovazione disponibile attraverso soluzioni concrete e industrializzate. La presentazione si inserisce nel contesto delle strategie aziendali che puntano a integrare sostenibilità e tecnologia nei modelli offerti sul mercato.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Con la gamma Tribe Edition abbiamo compiuto un passo decisivo: trasformare l’innovazione in soluzioni concrete e industrializzate. Non un esercizio di stile, ma la dimostrazione di come integriamo design, performance e sostenibilità in un unico processo coerente”. È così che Pierantonio Vianello, direttore per l’Italia di Cupra, ha scelto di sintetizzare la nuova serie speciale, fatta guidare in anteprima a Madrid in occasione del fine settimana della Formula E, che il marchio ha sfruttato per accompagnare il lancio della nuova elettrica Raval. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cupra Tribe Edition debutta tra design sostenibile e tecnologie innovative

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