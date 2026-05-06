Durante una diretta su Instagram, Nilufar Addati ha menzionato Giordano, facendo scoppiare il gossip sui social. Il lapsus ha attirato l’attenzione degli utenti, che si sono chiesti se tra i due ci siano stati nuovi sviluppi nel loro rapporto. La discussione online si è accesa in poche ore, alimentando le speculazioni sulla loro relazione. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l’accaduto ha riacceso l’interesse su questa coppia.

Bastano pochi secondi di disattenzione durante una diretta Instagram per riaccendere il gossip su una delle coppie più amate nella storia recente di Uomini e donne. Nilufar Addati, ex tronista del programma di Maria De Filippi, è finita al centro di un vero e proprio ciclone mediatico dopo aver commesso un lapsus che ha fatto impazzire il web: al posto di nominare Milano, ha citato il nome dell’ex fidanzato Giordano Mazzocchi. L’episodio è avvenuto durante una live social apparentemente tranquilla, dedicata alla sua routine di skincare serale. Mentre interagiva con le follower, rispondendo alle loro domande, Nilufar ha affrontato il tema del suo recente ritorno a Napoli.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nilufar Addati nomina Giordano in diretta: il lapsus che fa esplodere il web (che si chiede se siano tornati insieme)

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Una raccolta di contenuti

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«Sei la più bella del mondo. » È questa la frase che Giordano Mazzocchi ha scelto per accompagnare una delle sue ultime storie su Instagram, e da qui i fan di Uomini e Donne hanno iniziato a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma con Nilufar Addati. I - facebook.com facebook