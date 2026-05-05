Nilufar Addati e il lapsus su Giordano Mazzocchi | Sono tornata a Napoli perché mi ero scocciata di lui

Durante una diretta sui social, Nilufar Addati ha pronunciato involontariamente il nome dell'ex fidanzato, Giordano Mazzocchi, dicendo: “Sono tornata a Napoli perché mi ero scocciata di lui”. La frase ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno notato la presenza di questa affermazione imprevista. Nilufar non ha fatto ulteriori commenti sulla questione e l’episodio si è concluso senza sviluppi successivi.

Nilufar Addati nomina involontariamente l'ex fidanzato Giordano Mazzocchi durante una diretta social. L'imbarazzo dell'ex tronista di Uomini e Donne: "Ho paura di leggere i vostri commenti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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