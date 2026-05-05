Durante una puntata di Uomini e Donne, Nilufar Addati ha fatto una gaffe in diretta televisiva coinvolgendo Giordano Mazzocchi. I due sono tornati a parlare di una relazione passata, a sette anni dalla fine del loro rapporto. La discussione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei presenti in studio, creando momenti di imbarazzo durante la trasmissione.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi tornano al centro del gossip legato a Uomini e Donne, a distanza di 7 anni dalla rottura. Nelle ultime settimane, tra indiscrezioni, movimenti social e un episodio in diretta che non è passato inosservato, l’attenzione dei fan si è riaccesa attorno alla coppia. Un insieme di segnali che ha riportato il loro nome tra i più discussi, alimentando nuove ipotesi su un possibile riavvicinamento. Chi potrebbero essere i possibili tronisti di U&D: i nomi Una coppia ancora seguita dai fan. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi restano tra le coppie più ricordate di Uomini e Donne. Il fandom, noto come “Gilufar”, continua a essere molto attivo sui social, dove ciclicamente torna a parlare di un possibile ritorno.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: gaffe in diretta di Nilufar Addati su Giordano Mazzocchi

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