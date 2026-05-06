NikeSKIMS lancia Studio Stretch | la nuova frontiera del comfort e della performance

Dal 13 maggio, NikeSKIMS ha lanciato Studio Stretch, una nuova collezione dedicata a offrire comfort e performance. La linea include capi studiati per adattarsi ai movimenti del corpo, combinando materiali elastici e tecnologie avanzate. La presentazione è avvenuta attraverso comunicati ufficiali e materiale promozionale, senza riferimenti a eventi o collaborazioni specifiche. La collezione sarà disponibile nei negozi e online.

La collezione dal 13 maggio. NikeSKIMS presenta Studio Stretch, una collezione innovativa pensata per accompagnare ogni movimento con naturalezza e comfort. Realizzata con un materiale ultramorbido, leggero e altamente tecnologico, la linea è progettata per rispondere alle esigenze degli allenamenti in studio, come yoga e pilates, offrendo al tempo stesso una sensazione di benessere che dura per tutta la giornata. Cuore della collezione è un tessuto evoluto che combina elasticità adattiva, compression fit leggero e una straordinaria morbidezza al tatto. Grazie all’integrazione della tecnologia Dri-FIT e all’utilizzo di Adaptive Lycra, i capi garantiscono freschezza, libertà di movimento e capacità di mantenere la forma nel tempo, riducendo al minimo distrazioni e fastidi durante l’attività fisica.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - NikeSKIMS lancia Studio Stretch: la nuova frontiera del comfort e della performance Notizie correlate Milano, la nuova frontiera del comfort domestico tra efficienza e designDalla termoidraulica al fotovoltaico, cresce l’attenzione per le soluzioni che rendono le case più sostenibili, confortevoli e su misura. Birkenstock lancia Highwood Moc: la nuova frontiera delle calzature chiuseHighwood Moc è il nuovo modello chiuso di Birkenstock: design contemporaneo, comfort ortopedico e suede premium in quattro tonalità PE 2026...