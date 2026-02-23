Birkenstock lancia Highwood Moc | la nuova frontiera delle calzature chiuse

Birkenstock presenta il nuovo modello Highwood Moc, causato dalla crescente richiesta di scarpe chiuse che uniscono stile e praticità. La scelta di materiali di alta qualità come il suede premium e un design moderno risponde alle esigenze di chi cerca comfort e eleganza in un’unica calzatura. La collezione, disponibile in quattro tonalità, si rivolge a un pubblico attento alle tendenze senza rinunciare alla comodità. La produzione del modello ha coinvolto tecnici specializzati e artigiani esperti.

Highwood Moc è il nuovo modello chiuso di Birkenstock: design contemporaneo, comfort ortopedico e suede premium in quattro tonalità PE 2026. Birkenstock amplia la propria proposta nel segmento delle calzature chiuse con Highwood Moc, una nuova silhouette contemporanea con punta Moc Toe, ispirata al design funzionale del celebre stivale Highwood. Il lancio è accompagnato da una campagna che ribadisce la filosofia del brand: permettere a ogni persona di camminare come vuole la natura, un principio che da sempre guida l'identità Birkenstock. Comfort anatomico e design contemporaneo. La tecnologia del plantare originale Birkenstock, brevettata oltre un secolo fa, è il cuore del nuovo modello.