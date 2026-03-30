Negli ultimi anni, il concetto di abitare ha subito una trasformazione che vede la casa come un sistema complesso, integrato da elementi di tecnologia e design. A Milano, questa tendenza si riflette nella progettazione di ambienti che combinano funzionalità e estetica, con attenzione anche alla sostenibilità ambientale. Le nuove soluzioni adottate puntano a ottimizzare l’efficienza energetica e il comfort degli abitanti.

Dalla termoidraulica al fotovoltaico, cresce l’attenzione per le soluzioni che rendono le case più sostenibili, confortevoli e su misura. Negli ultimi anni l’idea di casa è cambiata: non più solo un luogo da abitare, ma un ecosistema da progettare con cura, tecnologia e rispetto per l’ambiente. Dall’efficienza energetica ai materiali di rivestimento, fino alla climatizzazione intelligente, Milano sta diventando un laboratorio dove si sperimentano nuovi modi di abitare.In questo scenario si inserisce una realtà autorevole, già presente sul territorio milanese: Idras Spa, azienda storica del settore idrotermosanitario, parte del Gruppo Clerici dal 2005. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Milano, la nuova frontiera del comfort domestico tra efficienza e design

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