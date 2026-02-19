Arte scuola e comunità la scuola primaria si trasforma in un museo vivente | il Carnevale creativo della Mellini

Sabato, la scuola primaria Mellini dell’istituto comprensivo 8 ha organizzato un Carnevale creativo che ha coinvolto studenti, insegnanti e genitori. La causa è stata il progetto speciale che ha trasformato la scuola in un museo a cielo aperto, chiamato “Mellini Museum”. Durante la giornata, i bambini hanno indossato costumi realizzati da loro e hanno presentato mostre di disegni, sculture e performance artistiche. La manifestazione ha portato in aula un’atmosfera di festa e creatività, rendendo visibile il talento dei più piccoli.

Le insegnanti e gli alunni hanno festeggiato l'ultimo giorno di Carnevale immergendosi nella bellezza delle arti in tutte le loro espressioni Un carnevale speciale, quest'anno, alla scuola primaria Mellini dell'istituto comprensivo 8: per un giorno la scuola si è trasformata in un vero e proprio museo vivente, il "Mellini Museum", dove ogni forma d'arte ha trovato spazio, voce e colore. Le insegnanti e gli alunni hanno festeggiato l'ultimo giorno di Carnevale immergendosi nella bellezza delle arti in tutte le loro espressioni: dai grandi quadri della storia dell'arte ai fumetti, dagli artisti di strada alle band musicali.